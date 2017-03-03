Darüşşafaka Doğuş-Panathinaikos Superfoods:77- 72

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 24, Clyburn 12, Anderson 16, Moerman, Zizic 9, Furkan Aldemir, Wilbekin 2, Bertans 12, Birkan Batuk, Harangody 2
Panathinaikos Superfoods: Feldeine 6, Calathes 5, Gentile, Singleton 23, Bourousis 10, Rivers 12, James 9, Gabriel, Pappas 7
1. Periyot: 17-17
Devre: 35-33
3. Periyot: 53-53
İSTANBUL () - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 77-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 12. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos Superfoods ise 10. kez yenildi.