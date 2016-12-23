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Darüşşafaka Doğuş- Maccabi FOX: 86- 84

 İSTANBUL- Salon: Volkswagen Arena Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Damir Javor (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya) Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 15, Mehmet Yağmur 3, Anderson 11, Clyburn 20, Semih Erden 3, Wilbekin 23, Furkan Aldemir,...

Darüşşafaka Doğuş- Maccabi FOX: 86- 84

 İSTANBUL-

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Damir Javor (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 15, Mehmet Yağmur 3, Anderson 11, Clyburn 20, Semih Erden 3, Wilbekin 23, Furkan Aldemir, Birkan Batuk, Moerman, Bertans, Harangody 11

Maccabi FOX: Seeley, Goudelock 23, Smith 12, Weems 9, Iverson 10, Rudd 17, Ohayon 4, Pnini 3, Landesberg 6

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-48

3. Periyot: 58-61

5 faulle çıkan: 38.56 Harangody (Darüşşafaka Doğuş)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Doğuş, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla 86-84 yendi. Ligde üst üste 3. kez kazanan yeşil-siyahlı ekip, 8. galibiyetine ulaştı. Maccabi FOX ise 9. yenilgisini yaşadı.

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