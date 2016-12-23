Darüşşafaka Doğuş- Maccabi FOX: 86- 84

İSTANBUL-
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Damir Javor (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 15, Mehmet Yağmur 3, Anderson 11, Clyburn 20, Semih Erden 3, Wilbekin 23, Furkan Aldemir, Birkan Batuk, Moerman, Bertans, Harangody 11
Maccabi FOX: Seeley, Goudelock 23, Smith 12, Weems 9, Iverson 10, Rudd 17, Ohayon 4, Pnini 3, Landesberg 6
1. Periyot: 13-22
Devre: 31-48
3. Periyot: 58-61
5 faulle çıkan: 38.56 Harangody (Darüşşafaka Doğuş)
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Doğuş, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla 86-84 yendi. Ligde üst üste 3. kez kazanan yeşil-siyahlı ekip, 8. galibiyetine ulaştı. Maccabi FOX ise 9. yenilgisini yaşadı.