Darüşşafaka Doğuş: 82 - Trabzonspor Medical Park: 79

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında sahasında Trabzonspor Medical Park'ı 82-79 mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Yener Yılmaz, Halil Baldemir, Serhat Büker
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 19, Okben Ulubay 5, Moerman 16, Zizic 9, Anderson 6, Harangody 7, Birkan Batuk, Ender Arslan, Oğuz Savaş 6
Trabzonspor Medical Park: Moody 16, Hardy 12, Lee 14, Green 12, Dusan Cantekin 11, Ozan Anton Odabaşı 2, Erol Can Çinko 12
1. Periyot: 27-18
Devre: 49-34
3. Periyot: 63-60
İSTANBUL /