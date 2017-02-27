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Darüşşafaka Doğuş: 82 - Trabzonspor Medical Park: 79

 Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında sahasında Trabzonspor Medical Park'ı 82-79 mağlup etti. Salon: Volkswagen Arena Hakemler: Yener Yılmaz, Halil Baldemir, Serhat Büker Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin...

Darüşşafaka Doğuş: 82 - Trabzonspor Medical Park: 79

 Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında sahasında Trabzonspor Medical Park'ı 82-79 mağlup etti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Halil Baldemir, Serhat Büker

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 19, Okben Ulubay 5, Moerman 16, Zizic 9, Anderson 6, Harangody 7, Birkan Batuk, Ender Arslan, Oğuz Savaş 6

Trabzonspor Medical Park: Moody 16, Hardy 12, Lee 14, Green 12, Dusan Cantekin 11, Ozan Anton Odabaşı 2, Erol Can Çinko 12

1. Periyot: 27-18

Devre: 49-34

3. Periyot: 63-60

İSTANBUL /

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