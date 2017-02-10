Darüşşafaka Doğuş: 72 - Fenerbahçe: 65

THY Avrupa Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi 72-65 mağlup etti.
Darüşşafaka Doğuş, Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve 11. kez kazandı. Fenerbahçe ise 4 maç sonra kaybetti ve 8. yenilgisini yaşadı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 12, Clyburn 20, Bertans 8, Furkan Aldemir 2, Zizic 14, Anderson 8, Birkan Batuk, Moerman 8, Mehmet Yağmur, Harangody
Fenerbahçe: Ali Muhammed 14, Bogdanovic 18, Datome 2, Kalinic 6, Vesely 5, Antic 3, Udoh 14, Nunnaly 3, Sloukas
1. Periyot: 10-20
Devre: 34-31
3. Periyot: 47-47
5 faulle çıkan: 38.49 Vesely (Fenerbahçe)
İSTANBUL / (fotoğraflı)