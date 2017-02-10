Darüşşafaka Doğuş: 72 - Fenerbahçe: 65

THY Avrupa Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi 72-65 mağlup etti. Darüşşafaka Doğuş, Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve 11. kez kazandı. Fenerbahçe ise 4 maç sonra kaybetti ve...

10 Şubat 2017 Cuma 22:04