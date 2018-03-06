Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4
Akın Çorap Giresunspor deplasmanda şow...
PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa artıda, gözler PPK’da
PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa...
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin...

Darüşşafaka - Buducnost VOLI: 57-54

7DAYS Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 57-54 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Darüşşafaka - Buducnost VOLI: 57-54

7DAYS Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 57-54 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 16, Muhammed Baygül 3, Bell 10, Johnson 17, Eric 4, Sant-Roos 3, Okben Ulubay, Cummings 2, Furkan Aldemir, Kidd 2
BUDUCNOST VOLI: Gordic 10, Gibson 2, Suad Sehovic 2, Doellman 3, Zoran Nikolic 3, Ivanovic 12, Danilo Nikolic 12, Sead Sehovic 4, Popovic 4, Landry, Ilic 2
1'İNCİ PERİYOT: 16-13
İLK YARI: 27-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-35

7DAYS Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 57-54 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314