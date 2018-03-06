Darüşşafaka - Buducnost VOLI: 57-54

7DAYS Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 57-54 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 16, Muhammed Baygül 3, Bell 10, Johnson 17, Eric 4, Sant-Roos 3, Okben Ulubay, Cummings 2, Furkan Aldemir, Kidd 2
BUDUCNOST VOLI: Gordic 10, Gibson 2, Suad Sehovic 2, Doellman 3, Zoran Nikolic 3, Ivanovic 12, Danilo Nikolic 12, Sead Sehovic 4, Popovic 4, Landry, Ilic 2
1'İNCİ PERİYOT: 16-13
İLK YARI: 27-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-35
7DAYS Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 57-54 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.