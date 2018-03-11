Darüşşafaka - Beşiktaş Sompo Japan: 74 - 67

İSTANBUL,()

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, İsmail Aydın, Halit Can Cihan

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Muhammet Baygül, Okben Ulubay 8, Johnson 14,Eric 2, Cummings 9, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 7, Kidd 6

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 10, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu 7,Clark 15, Sertaç Şanlı 2, Diebler, Weems 6, Lalanne 4, Kenan Sipahi, Semih Erden,Can Maxim Mutaf

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

DEVRE: 38-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-49

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Darüşşafaka sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 74 - 67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka 13'üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan ise 6'ncı kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Darüşşafaka'dan Scottie Wilbekin oldu.

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