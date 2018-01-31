Darüşşafaka Basketbol - Galatasaray Odeabank: 77 - 63 

İSTANBUL,()
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Miguel Perez, Ioannis Foufis, Jurgis Laurinavicius
Darüşşafaka Basketbol: JaJuan Johnson16, Scottie Wilbekin 9, Howard Sant-Roos 4, Muhammed Baygül 5, Michael Eric 5, James Bell 7, Furkan Aldemir 9, Will Cummings, Stanton Kidd
Galatasaray Odeabank: DaJuan Summers 18, Dwight Hardy 4, Göksenin Köksal 3, Richard Hendrix 10, Alex Renfroe 3, Adas Juskevicius 16, Jordan Taylor 2, Henry Walker 3, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur 2
1'İNCİ PERİYOT: 16-14
DEVRE: 33-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-47
Avrupa Kupası Son 16 Turu E Grubu 5'inci hafta maçında Darüşşafaka Basketbol, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 77-63 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Darüşşafaka grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Galatasaray ise 5'inci maçında 4'üncü mağlubiyetini aldı.