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Darıca Gençlerbirliği - Yeşil Bursa: 5-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () STAT: İlçe HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Nurettin Çiçek (xx), Adnan Akbulut (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx)(Dk.69 Oktay x), Cafercan (xx), Aziz (xx), Bünyamin (xx), Mehmet (xx),...

Darıca Gençlerbirliği - Yeşil Bursa: 5-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

STAT: İlçe
HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Nurettin Çiçek (xx), Adnan Akbulut (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx)(Dk.69 Oktay x), Cafercan (xx), Aziz (xx), Bünyamin (xx), Mehmet (xx), Doğancan (xx), Hayrullah (xx), Halil (xx)(Dk.76 Hakkı x), Görkem (xx)(Dk.68 Enes x)
YEŞİL BURSA: Murat (x) - İbrahim (xx), Ömer (x), Kadir (x), Mustafa (x), Hakan (x), Fatih (x), Ogün (x), Adem (x), Berat (x), Tuncay (xx)(Dk.71 Ozan x)
GOL: Dk.29 Aziz, Dk.47-Dk.66 (penaltı) Cafercan, Dk.54 Bünyamin, Dk.68 Görkem (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: Hayrullah, Yusuf (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 3. Lig 2. Grupta lider Darıca Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Yeşil Bursa'yı 5-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
29'ncu dakikada Halil'in yaptığı sert ortaya iyi ayak koyan Aziz, topu filelerle buluşturdu: 1-0.
47'nci dakikada Alper'in ortasında topla buluşan Cafercan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
54'üncü dakikada Alper'in ortasına iyi yükselen Bünyamin kafayla topu ağlara gönderdi: 3-0
66'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Cafercan, fileleri havalandırdı: 4-0.
68'nci dakikada Cafercan'ın arapasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Görkem, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.
Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği'nin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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