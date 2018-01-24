Darıca Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mücahid Vural oldu

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()



TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin yeni başkanı 27 yaşındaki Mücahid Vural oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin olağanüstü kongresi Darıca Belediyesi'nin meclis salonunda yapıldı. Mücahid Vural, kulübün yeni başkanı seçildi.

Yeni başkan yaptığı konuşmada, "Kulübümüzü şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak'a teşekkür ederim. Teknik heyetle yapacağımız görüşmeler sonucunda 2-3 yeni transferi takımımıza kazandıracağız. Tek bir amacımız var o da şampiyonluk" dedi.

Darıca Gençlerbirliği Onursal Başkanı ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Geçmişi başarılarla dolu kulübümüzde bugün yeni bir dönem başlamıştır. Biz her zaman bu kulübün yanındayız. Allah'ın da izniyle bu sene şampiyon olup, 2'nci lige çıkmak istiyoruz. Bu sene şampiyonluğumuzu kutlayacağımız bir yıl olacak. Yeni başkan Mücahid Vural ve ekibine başarılar diliyorum. Biz siyasiler bugün varız, yarın yokuz. Ancak, Darıca Gençlerbirliği'nin daima var olabilmesi için, Darıca Gençlerbirliği'nin önümüzdeki süreçte anonim şirketine dönüştüreceğiz. Böylelikle kulübümüzün geleceğini teminat altına alacağız" diye konuştu.

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