Darıca Gençlerbirliği'nin hedefi şampiyonluk

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin başkanı Mustafa Öztürk, ligde iyi bir performans gösterdiklerini, şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mustafa Öztürk şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Ligde son 9 maçımızın 8'inde galip geldik. İyi bir performans gösteriyoruz. Bu ligin üstünde bir takımız. Amacımız şampiyon olmak" dedi.Darıca Gençlerbirliği'nin onursal başkanı olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Senelerdir 2'nci Lige çıkma mücadelesi veriyoruz. Hep son maçlarda bu şanslarımızı kaybettik. Ama bu sene Darıca ailesi olarak inanılmaz derecede kenetlendik. Bu yolun sonu şampiyonluk. Futbolcularımızı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum" diye konuştu.FOTOĞRAFLI