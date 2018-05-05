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Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor: 3-0

Darıca Gençlerbirliği, TFF 2'nci Lig'de  Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () STAT: Şehir HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Erdem Altaş (xx), Kenan Özcan (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xxx) - Alper (xxx), Hayrullah (xxx), Yusuf (xxx), Mehmet...

Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor: 3-0

Darıca Gençlerbirliği, TFF 2'nci Lig'de 

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

STAT: Şehir
HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Erdem Altaş (xx), Kenan Özcan (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xxx) - Alper (xxx), Hayrullah (xxx), Yusuf (xxx), Mehmet (xxx), Emrullah (xxx), Bünyamin (xxx), Cafercan (xxx), Görkem (xxx) (Dk.88 Görkem xx), Halil (xxx), Hakkı (xx) (Dk.59 Aziz xx)
MUĞLASPOR: Hasan (xx) - Polat (xx), Onur (xx), Nizamettin (x), Rüştü (xx), Yasin (xx), Sergen (xx), Faruk (xx), Melik (xx), Sinan (xx), Berkay (xx)
GOL: Dk. 22 Alper, Dk.78 Halil, Dk.90 Doğancan (Darıca Genlerbirliği)
SARI KART: Hakkı (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u yenerek ligde şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükseldi.
22'nci dakikada Alper sağ kanattan getirdiği topa çaprazdan muhteşem vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
78'nci dakikada Halil kaleci ile karşı karşıya kaldı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
90'ıncı dakikada, Cafercan'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Doğancan topu ağlara gönderdi: 3-0.
Darıca Gençlerbirliği karşılaşmayı 3-0 kazandı.
FOTOĞRAFLI

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