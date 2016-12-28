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Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () STAT: 15 Temmuz HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Hakan Yemişken (xx), Yusuf Bozdoğan (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx)- İlyas (xx), Alper (xx), Selçuk (xx), Cem (xx), Gökhan Solak (xx) (Dk.79 Metehan x),...

Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Hakan Yemişken (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx)- İlyas (xx), Alper (xx), Selçuk (xx), Cem (xx), Gökhan Solak (xx) (Dk.79 Metehan x), Cafercan (xxx), Sinan (xx), Gökhan Erdoğan (xx) (Dk.67 Murat Can xx), Aziz (xx), Abuzer (xx) (Dk.73 Serhan xx)
KAYSERİSPOR: Ali Ahamada (x)- Anıl (xx), Stevanovic (x), Mert Ilıman (x), Devlet (x), Mert Özyıldırım (xx), Kubilay (x), Murat (xx), Erdem Onur (x), Mijailovic (x), Furkan (x)(Dk.32 Kerim Can xx)
GOLLER: Dk.36 Selçuk, Dk.47 Cafercan (Darıca Gençlerbirliği), Dk.75 Anıl (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Sinan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği), Kerimcan (Kayserispor)
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Darıca Gençlerbirliği sahasında Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u 2-1 yendi.
36'ncı dakikada Darıca Gençlerbirliği atağında Sinan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Selçuk'un kafa şutunda top ağlara gitti: 1-0.
47'nci dakikada Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahasına yapılan ortada Cafercan'ın kafa şutu ağlarla buluştu: 2-0.
50'nci dakikada Abuzer'in şutu direkten döndü.
55'inci dakikada Murat'ın sert şutunu kaleci Gökhan tek hamlede çıkardı.
71'inci dakikada Murat Can ile ver-kaç yapan Aziz'in şutu az farkla auta çıktı.
75'inci dakikada Mijalovic'in serbest vuruşunda Anıl topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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