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Darıca Gençlerbirliği - Diyarbekirspor: 4-0

Darıca Gençlerbirliği - Diyarbekirspor: 4-0 Erol POLAT / DARICA (Kocaeli), () STAT: Şehir HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Serkan Gülçer (xx), Caner Eroğlu (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xxx) - Hayrullah (xxx), Alper (xxx),...

Darıca Gençlerbirliği - Diyarbekirspor: 4-0

Darıca Gençlerbirliği - Diyarbekirspor: 4-0

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli), ()

STAT: Şehir
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Serkan Gülçer (xx), Caner Eroğlu (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xxx) - Hayrullah (xxx), Alper (xxx), Yusuf (xxx), Mehmet (xxx), Emrullah (xxx), Bünyamin (xxx), Cafercan (xxx), Aziz (xxx) (Dk. 75 Oktay xx), Halil (xxx) (Dk. 87 Emrah xx), Hakkı (xx) (Dk. 67 Görkem xx)
DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (x) - Emre (x), Mustafa (x), Ercüment (x), Muhammed (x)(Dk. 46 Umut x), Abdullah (x), Taner (x)(Dk. 46 Mehmet x), Emrah x), Vedat (xx), Osman (x), Yakup (x)(Dk. 57 Aykut x)
GOLLER: Dk. 37 Halil, Dk. 54 Bünyamin, Dk. 90 Emrah, Dk. 90+2 (P) Emrullah (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Ercüment, Abdullah, Emrah (Diyarbekirspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Darıca Gençlerbirliği sahasında Diyarbekirspor'u 4-0 mağlup etti.

37'nci dakikada Cafercan'ın ortasında topa iyi yükselen Halil topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
40'ıncı dakikada Halil'in ileriye taşıdığı topla buluşan Cafercan net bir gol fırsatını kaçırdı.
57'nci dakikada Aziz sağ kanattan hızlı çıktı, ceza sahasına çıkardığı topa Bünyamin sert vurdu ve top filelerle buluştu: 2-0.
90'ıncı dakikada Bünyamin yaklaşık 25 metreden topa vurdu, kaleciden dönen topu Emrah tamamladı: 3-0.
90+2'nci dakikada Oktay kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalecinin Oktay'ı yere indirmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Emrullah penaltı atışını gole çevirdi: 4-0.
Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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