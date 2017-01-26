Darıca Gençlerbirliği-Boluspor: 1-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Oktay Önge (xx), Seyfettin Ünal (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Deniz (xx)- Alper (xx), Selçuk (xx), İlyas (xx), Yusuf Orhan (xx), Sinan (xx), Alperen (xx) (Dk.79 Gökhan Erdoğan x), Doğancan (xx) (Dk.63 Hayrullah xx), Gökhan Solak (x) (Dk.46 Metehan xx), Özer (xx), Murat (xx)
BOLUSPOR: Erdi (xx)- Ramazan Sal (xx), Necati (xx), Fatih (xx), Hakan (xx), Murat Yıldırım (xx) (Dk.86 Kutay), Emre (xx), Burak (xx), Anco Jansen (xx) (Dk.69 Furkan x), Mücahit (x) (Dk.46 Musa xx), Mitchell te Vrede (xx)
GOLLER: Dk.90 Özer Kutlu (Darıca Gençlerbirliği), Dk.39 Mictchell te Vrede (Boluspor)
KIRMIZI KART: Dk.25 Sinan Turan (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: İlyas Yılmazer, Yusuf Orhan,Murat Can Bölükbaşı (Darıca Gençlerbirliği), Ramazan Sal, Fatih Turan, Emre Gültekin (Boluspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3'ncü lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği sahasında TFF 1'inci lig ekibi Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
9.'uncu dakikada Özer'in vuruşu auta çıktı.
25'inci dakikada Darıca Gençlerbirliği'nden Sinan Turan bir pozisyonun ardından hakeme tepki gösterince kırmızı kart gördü.
39'uncu dakikada Burak Asan'ın vuruşu kaleciden dönerken, Mitchell Te Vrede tamamladı: 1-0.
65'inci dakikada Alperen Doğan'ın ortasına yükselen Alper Tursun'un kafa şutunu kaleci son anda çeldi.
73'üncü dakikada Sinan Yılmazer'in vuruşu kalecide kaldı.
90'uncu dakikada Hayrullah'in pasında Özer kaleciyi geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()