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Darıca Gençlerbirliği-Ankara Adliyespor: 3-0

Erol POLAT/DARICA,(Kocaeli),() STAT: 15 Temmuz HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Ufuk Uğurlu (xx), Murat Erölmez (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Deniz (xx)- Alper (xx), Selçuk (xx), Cem (xx), Metehan (xx), Cafercan (xxx) (Dk.80 Alperen), Gökhan (xx) (Dk.68...

Darıca Gençlerbirliği-Ankara Adliyespor: 3-0

Erol POLAT/DARICA,(Kocaeli),()
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Ufuk Uğurlu (xx), Murat Erölmez (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Deniz (xx)- Alper (xx), Selçuk (xx), Cem (xx), Metehan (xx), Cafercan (xxx) (Dk.80 Alperen), Gökhan (xx) (Dk.68 Muratcan x), Abuzer (xxx)(Dk.73 Özer x), Aziz (xxx), Doğancan (xx), Hayrullah (xx)
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (x)- Kadir (xx), Murat (xx), Aykut (xx), Fatih (xx), Mehmet Talha (x) (Dk.82 Ferdi), Ayberk (xx), Temel (x), Şükrü (x), Necmi (x), Caner (x)
GOLLER: Dk.19 Cem, Dk.50 Aziz, Dk.77 (penaltı) Cafercan (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: Alper (Darıca Gençlerbirliği), Mehmet Talha, Temel, Kadir, Necmi (Ankara Adliyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Ankara Adliyespor'u 3-0 mağlup etti.
19'uncu dakikada serbest vuruşu kullanan Cem'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
26'ıncı dakikada Aziz’in şutunda top az farkla auta çıktı.
50'inci dakikada Cafercan'ın ara pasıyla buluşan Aziz topu ağlara gönderdi: 2-0.
62'nci dakikada Aykut'un şık vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
74'üncü dakikada Cafercan'ın frikiğinde top direği sıyırdı geçti.
77'nci dakikada Cafercan'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Özer'i kaleci Onurcan düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Cafercan penaltı atışını gole çevirdi: 3-0.
Karşılaşma Darıca Gençerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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