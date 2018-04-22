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Darıca Gençlerbirliği - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () STAT: İlçe HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Mehmet Öcal (xx), Ferhat Dalgıç (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Cafercan (xxx), Aziz (x) (Dk. 46 Hakkı x), Bünyamin...

Darıca Gençlerbirliği - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

STAT: İlçe
HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Mehmet Öcal (xx), Ferhat Dalgıç (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Cafercan (xxx), Aziz (x) (Dk. 46 Hakkı x), Bünyamin Cesur (xx) (Dk. 65 Doğancan xx), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Halil (xx), Görkem (xx) (Dk. 75 Oktay x)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xx) - Erman (xx), Erdi (x) (Dk. 85 Barış), Batuhan (xx)(Dk. 87 Atilla), Mert (xx) (Dk. 72 Emir Can x), Sefa (xx), Ferhat (xx), Gökhan (xx), Ufuk (xx), Hüseyin (xx), Serkan (xx)
GOLLER: Dk. 48 (P) Cafercan (Darıca Gençlerbirliği) - Dk. 21 Erdi (24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Bünyamin (Darıca Gençlerbirliği) - Ferhat, Erman, Erdi, Ufuk (24 Erzincanspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği sahasında Anagold 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.

21'inci dakikada topu önünde bulan Erdi, plase bir vuruşla fileleleri havalandırdı: 0-1.
48'inci dakikada rakip futbolcunun ceza sahası içinde elle oynaması sonrası kazandığı penaltı vuruşunu Cafercan gole çevirdi: 1-1
82'nci dakikada Darıca Gençlerbirliği Teknik Drektörü Mehmet Kılıç, maçın hakemi tarafından trübüne gönderildi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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