Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası

Darıca Gençlerbirliği-1461 Trabzon: 4-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () STAT: Darıca İlçe HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Samet Özkul (xx), Berkay Daban (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx)(Dk.70 Kerem x), Yusuf (xx), Emrullah (xxx), Aziz (xx), Bünyamin...

Darıca Gençlerbirliği-1461 Trabzon: 4-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

STAT: Darıca İlçe
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Samet Özkul (xx), Berkay Daban (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx)(Dk.70 Kerem x), Yusuf (xx), Emrullah (xxx), Aziz (xx), Bünyamin (xx), Mehmet (xx)(Dk. 64 Alperen x), Halil (xx), Doğancan (xx), Hayrullah (xx), Görkem (xxxx) (Dk. 63 Enes x)
1461 TRABZON: Furkan (x) - Yunus (x), Alihan (x)(Dk.50 Ahmet Eren x), Yüksel (x), Savaş (xx), Yağızcan (x), Semih (xx), Erhan (x), Melih (x), Aykut (xx), Gökhan (x)(Dk.58 Furkan x)
GOL: Dk. 14, Dk. 48 ve Dk. 56 Görkem, Dk.34 Emrullah (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: Yüksel (1461 Trabzon)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Darıca Gençlerbirliği sahasında 1461 Trabzon'u 4-0 mağlup etti.

14'üncü dakikada Yunus'un hatasını iyi değerlendiren Görkem, kaleciyi de geçip topu ağlara yolladı: 1-0.
34'üncü dakikada Halil'in ortasına iyi yükselen Emrullah kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.
48'inci dakikada Aziz'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Görkem topu düz bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 3-0.
56'ncı dakikada Görkem şutu ağlarla buluştu: 4-0.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314