Dardanelspor Selçuk Bulut'u renklerine bağladı

Geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olan Niğde Belediyespor'da 16 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon ilk yarıda forma giymedi. Eskişehirspor altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan Selçuk, Dardanelspor'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. FOTOĞRAFLI
Geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olan Niğde Belediyespor'da 16 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon ilk yarıda forma giymedi. Eskişehirspor altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan Selçuk, Dardanelspor'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. FOTOĞRAFLI