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Dardanelspor Selçuk Bulut'u renklerine bağladı

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Dardanelspor, ara transferde 2'nci Lig Kırmızı Gup temsilcisi Niğde Belediyespor'dan defans oyuncusu Selçuk Bulut'u renklerine bağladı. Geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon...

Dardanelspor Selçuk Bulut'u renklerine bağladı
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Dardanelspor, ara transferde 2'nci Lig Kırmızı Gup temsilcisi Niğde Belediyespor'dan defans oyuncusu Selçuk Bulut'u renklerine bağladı.
Geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olan Niğde Belediyespor'da 16 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon ilk yarıda forma giymedi. Eskişehirspor altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan Selçuk, Dardanelspor'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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