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Dardanelspor güç depoluyor
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 19 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Dardanelspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'da kampa girdi. Kırmızı beyazlılar, kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında...
28 Aralık 2016 Çarşamba 12:44
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 19 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Dardanelspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'da kampa girdi. Kırmızı beyazlılar, kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında yarın Manavgatspor'la karşılaşacak. Dardanelspor'da yeni transferlerin de önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.
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