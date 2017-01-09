Dardanelspor'da Ahmet yuvaya döndü

21 yaşındaki kanat oyuncusu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çanakkale ekibinde profesyonel olan Ahmet, sezon başında Başkent temsilcisine transfer olmuştu. Genç oyuncu Ankaragücü'nde ilk yarıda 7 karşılaşmada görev alırken, 1 gol kaydetti.
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SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Dardanelspor, 2. Lig Kırmızı Grup lideri Ankaragücü'nden eski futbolcusu Ahmet Yazar ile anlaştı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çanakkale ekibinde profesyonel...
09 Ocak 2017 Pazartesi 17:48
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