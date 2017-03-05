Dardanelspor-Çatalcaspor: 2-0

Burak GEZEN / ÇANANAKKALE, ()

STAT: 18 Mart

HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Fatih Söyler (xxx), Mustafa Han (xxx)

DARDAELSPOR: Ceyhun (xxx)- Sinan (xxx), Can (xxx), Uğur Uğur (xxxx) (Dk.89 Emircan), Nuri Fatih (xxx) (Dk.78 Uğur Çelik x), Ufukcan (xx), Ahmed (xx), Sergen (xxx) Ahmet Yazar (xxx), Yusuf (xx), Alperen (x) (Dk.56 Fırat xx)

ÇATALCASPOR: Kemal (x)- Eyüpcan (x) (Dk.77 Arif x) , Recep (x), Sertaç (xx), Serkan (x) (Dk.77 Hakan x) Oğuzhan (xx), Mehmet (xx), Mükail (x) (Dk.67 Mazlum x), Deniz (xx), Gökhan Günel (xx), Gökhan Demir (x)

GOLLER: Dk.65, Dk.68 Uğur Uğur (Dardanelspor)

SARI KARTLAR: Nuri Fatih, Ahmet Yazar, Ufukcan, Sinan, Uğur Uğur, Uğur Çelik (Dardanelspor), Gökhan, Eyüpcan, Hakan (Çatalcaspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta tehlikeli bölgeden kurtulma mücadelesi veren Dardanelspor, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Çatalcaspor'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

2'nci dakikada gelişen Çatalcaspor atağında, Dardanelsporlu Yusuf ceza sahası ön çizgisi üzerinde Gökhan'ı düşürdü. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz'in şutu, üst direğe çarpıp auta çıktı.

44'üncü dakikada Dardanelspor'da Nuri Fatih, Çatalcasporlu Eyüpcan tarafından ceza sahası ön çizgisi üzerinde düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Fatih'in şutunda top yan direkten döndü.

51'inci dakikada gelişen Dardanelspor atağında, Ahmet Yazar'ın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunu kaleci Kemal yumruklayarak uzaklaştırdı.

65'inci dakikada ev sahibinin ilk golü geldi. Nuri Fatih'in sol kanattan kullandığı korner atışında ön direkte Uğur Uğur'un topukla dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

68'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Nuri Fatih'in kafayla defansın arkasına bıraktığı topla buluşan Uğur Uğur, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruş ile kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

82'nci dakikada Çatalcaspor atağında Recep ceza sahası içinde sert vurdu. Top Yusuf'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Gökhan Demir'in kullandığı penaltı vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.



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