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Damien Da Silva, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Damien Da Silva, Trabzon'a geldi. Geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Caen'de forma giyen Fransız futbolcu, saat 22.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında...

Damien Da Silva, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Damien Da Silva, Trabzon'a geldi.
Geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Caen'de forma giyen Fransız futbolcu, saat 22.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında Trabzonspor Futbol Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu tarafından karşılanan Damien Da Silva, daha sonra kulübe ait araçla konaklayacağı otele geçti. Da Silva'nın yarın şehri gezdikten sonra yönetimle sözleşmenin son detaylarını konuşması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Da Silva'nın havalimanından görüntüleri
- Genel detaylar

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