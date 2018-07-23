Damien Comolli'den Benfica yorumu

"İki takım için de zor olacak ve Benfica'nın da bizimle karşılaşmaktan memnun olacağını sanmıyorum"

"İkinci maçı evimizde oynayacağımız gerçeği beni mutlu ediyor"

İSTANBUL /

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri Benfica'yı değerlendirdi.

İki takım için de zor bir kura olduğunun altını çizen Fransız futbol adamı, "Rövanş maçının Kadıköy'de oynanacak olması beni mutlu ediyor. Çünkü taraftarımızın desteğiyle, özellikle de böyle maçlarda nasıl fark yaratabildiğimizi biliyoruz" dedi.

FB TV'ye konuşan Damien Comolli, şu ifadelerini kullandı;

"Çok ilginçtir ki, kuradan hemen önce Benfica ile ilgili haberlere bakıyordum ve Fenerbahçe ile eşleşmenin onlar için en kötü senaryo olacağı yazıyordu. Biliyorum burada da herkes bunun en kötü eşleşme olduğunu düşünüyor. Fakat, ben kura öncesinde torbadaki takımlara baktığımda ne hissediyorsam, aynı pozitif duyguları hissediyorum. Zorlu eşleşmeler ve güçlü takımlar bizi bekliyordu. Evet, zor olacak ama iki takım için de zor olacak ve ben Benfica'nın da bizimle karşılaşmaktan memnun olacağını sanmıyorum.

İkinci maçı evimizde oynayacağımız gerçeği beni mutlu ediyor. Çünkü taraftarımızın desteğiyle, özellikle de böyle maçlarda nasıl fark yaratabildiğimizi biliyoruz. Bana göre en önemli nokta bu. Karşımızda hangi takımın olduğu fark etmeksizin, taraftarımız büyük destek verecek. Rövanşın evimizde olması bu yüzden çok önemli."

Feyenoord ile 3-3 biten hazırlık maçına da değinen Comolli, "Sanırım herkes Feyenoord karşısında ilk 60-65 dakika ne kadar iyi bir performans ortaya koyduğumuz konusunda hem fikirdir. Sonuç çok farklı olabilirdi, çünkü ilk yarıyı 4-0 önde tamamlayabilirdik fakat maç içinde skor 3-3 oldu. Bunun sebepleri üzerine çalışıyoruz elbette ama genel anlamda performansımız çok iyiydi. Yoğun, atak futbolu benimseyen, bolca gol pozisyonu yaratan ve yüksek tempolu bir oyun ortaya koyduk. Bu yüzden performansımızdan memnunduk ama sonuçtan değil" diye konuştu.