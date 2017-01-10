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Dakar Rallisi'nin 7. etabı sona erdi

 Dakar Rallisi'nin 7. etabını otomobil kategorisinde Peterhansel, motosiklet sınıfında ise Brabec birinci tamamladı 2 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te son bulacak 38. Dakar Rallisi'nin 7. etabını,...

Dakar Rallisi'nin 7. etabı sona erdi

 Dakar Rallisi'nin 7. etabını otomobil kategorisinde Peterhansel, motosiklet sınıfında ise Brabec birinci tamamladı

2 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te son bulacak

38. Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında ise ABD'li Ricky Brabec önde tamamladı. Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Bolivya'nın La Paz ile Uyuni kentleri arasındaki 322 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Otomobil sınıfında, 1 saat 54 dakika 8 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Stephane Peterhansel birinciliği elde etti.. Aynı takımda yarışan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 9 zaferi bulunan Fransız Sebastien Loeb, Peterhansel'in 48 saniye arkasında ikinci geldi. Liderin 3 dakika 33 saniye gerisinde Toyota Gazoo takımından Güney Afrikalı Giniel De Villiers ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

OTOMOBİL KATEGORİSİ

WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece genel klasmanda liderliğini korudu.

MOTOSİKLET KATEGORİSİ

Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 2 dakika 5 saniyelik zamanıyla Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec aldı. ABD'li pilotu, 1 dakika 44 saniye geriden Portekizli takım arkadaşı Paulo Gonçalves izledi. Liderin 4 dakika 43 saniye arkasında bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaşan Red Bull KTM takımının Büyük Britanyalı sürücüsü SamSunderland ise genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Bolivya'nın Uyuni ile Arjantin'in Saltakentleri arasındaki 492 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.

La Paz, ()

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