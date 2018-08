Dağköy Yayla Şenlikleri'nde başpehlivan 'Serhat Gökmen' oldu

ZONGULDAK'ta düzenlenen Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri'nde, finalde rakibi Süleyman Aykırı'yı yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.Kozlu ilçesine bağlı Dağ Köyü'nde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen şenliklere 13 kategoride 104 güreşçi katıldı. Pehlivanların güreş alanındaki yürüyüşü ile başlayan etkinliğe Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da katıldı. Güreşçiler kategorilerinde dereceye girebilmek için birbirleriyle mücadele etti. Müsabakalarda en büyük ilgiyi başpehlivanlık mücadelesi gördü. Serhat Gökmen, rakibi Süleyman Aykırı'yı yenerek altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Güreşlerde ilk üç dereceye giren sporculara da madalya verildi.Güreşin tarihimizde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "Her kesimden insanların bir araya geldiği, geleneklerin yaşadığı bir meydandır er meydanı. Milletler kimlikleriyle, karakterleriyle var olur. Bunların başında toplumsal yanı ağır basan spor etkinlikleri bizde de güreş. Güreş, bu toplumsal kimliğimizi en etkili şekilde var eden, yaşatan bir spordur. Pehlivanlık en saygın unvanlardan bir tanesidir. İlla şampiyon olması da gerekmez. Pehlivan unvanını almışsa bir insan her kesimden, her yerde saygı görürdü. Güreş sporu kendi kuralları, disiplini ve geleneksel fonksiyonuyla birlikte bir ahlak temeli de olan önemli bir spordur" dedi. Geçen yılın güreş ağası iş adamı Tahsin Kararslan, 130 bin TL ile yeniden güreş ağası seçildi.

