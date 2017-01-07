Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erzincan'da yapıldı

Türkiye Dağcılık Fedarasyonu (TDF) tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Dereceye girenler Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Ergan Dağı'nda 10-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası öncesi, Türkiye seçmeleri yapıldı. Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonasına çeşitli illerden 6'sı bayan 16 sporcu katıldı. Yaklaşık iki saat süren tırmanış ve inişin ardından sporcular varış noktasına ulaşmak için birbiriyle yarıştı.

Şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen TDF Başkanı Doç Dr. Ersan Başar, dereceye girenlerin Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceklerini bildirdi. TDF Başkanı Başar, "Dünya Dağ Kayağı Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Şampiyonaya 20 ülkeden 100'e yakın sporcu katılacak. Bu şampiyona, ülkemizde dağ kayağını tanıtmak ve anlatabilmek amacıyla bizim için çok önemli" diye konuştu.

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda Aykut Taşcı birinci, Ali Yiğit ikinci ve Ali Osma üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şeymanur Çınar birinci olurken, ikinciliği Yeliz Esen, üçüncülüğü ise Cansel Taşcı aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kayak merkezinden genel görüntü

-Sporculardan görüntü

-Yarışmanın başlaması ve sporcuların çıkışları

-Genel detay görüntü

-Sporcuların varış noktasına gelişleri

-Doç Dr. Ersan Başar'ın açıklaması

(Haber-Kamera:Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()