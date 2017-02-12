Dağ Kayağı Dünya Şampiyonası sona erdi

ERZİNCAN'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen Dağ Kayağı Dünya Şampiyonası düzenlenen bireysel sürat yarışlarıyla sona erdi.Erkeklerde İtalyan Robert Antoinoli, kadınlarda ise Fransız Laetitia Roux dünya şampiyonu oldular. Türk Milli Takımı sporcusu Aykut Taşçı ise yarışmayı 17’nci olarak tamamladı.8 ülkeden 36 sporcunun katıldığı Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nın 2'nci gününde kayakçılar, bireysel sürat kategorisinde zamana karşı yarıştı. Kayakçılar parkurda startın verilmesi ile önce tırmanışa geçti, ardından bitiş noktasına kayarak ulaştı. Şampiyonada Türkiyeyi tek başına temsil eden milli sporcu Aykut Taşçı, dereceye girebilmek için elinden geldiğince mücadele ettiğini söyledi.Dağ kayağında 15 defa dünya şampiyonu olan Fransız kayakçı Laetitia Roux ise Erzincan’da yarıştığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

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