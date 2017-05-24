Dadaşlar şampiyonluğu kutluyor

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM Büyükşehir Belediyespor'un, Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup edip PTT 1. Lig'e yükselmesinin ardından binlerce Erzurumlu, kent meydanına çıkarak kutlama yaptı.
Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un Gümüşhanespor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Erzurumlular, sokaklara çıktı. Kent meydanında toplanan taraftarları, havai fişekler altında, araçlardan yayınlanan müzikler eşliğinde oynadı, şampiyonluk şarkıları söyledi. Şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.
Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM Büyükşehir Belediyespor'un, Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup edip PTT 1. Lig'e yükselmesinin ardından binlerce Erzurumlu, kent meydanına çıkarak kutlama yaptı.