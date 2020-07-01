Daçka 206 cm boyundaki Ryan Luther'ı tranfer etti
Daçka'mız 1995 doğumlu ABD'li uzun forvet Ryan Shanahan Luther ile anlaşma sağladı! Üniversite yıllarını Pittsburgh ve Arizona gibi gelenek sahibi okulların basketbol takımlarında geçiren 206 cm boyundaki oyuncumuz, profesyonel kariyerine Letonya'nın BK Ventpils ile adım attı.
Daçka'mız 1995 doğumlu ABD'li uzun forvet Ryan Shanahan Luther ile anlaşma sağladı!
Üniversite yıllarını Pittsburgh ve Arizona gibi gelenek sahibi okulların basketbol takımlarında geçiren 206 cm boyundaki oyuncumuz, profesyonel kariyerine Letonya'nın BK Ventpils ile adım attı. Takımının Letonya Ligi ve FIBA Europe Cup mücadelelerinde başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki yeni transferimiz, yerel ligde maç başına 10.6 sayı, 7.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %41’lik isabet buldu. Takımının çeyrek final oynadığı Avrupa macerasında ise yine iyi bir performans sergileyerek 12 sayı, 9 ribaund ve 2 asist ortalamaları tutturan oyuncumuz, FIBA Europe Cup'ta da %48 üçlük isabeti ile oynadı.
2020-21 sezonunda sporcumuza Darüşşafaka Tekfen forması ile nice başarılar diliyor, bir kez daha Daçka’ya hoşgeldin diyoruz!
2020-21 sezonunda sporcumuza Darüşşafaka Tekfen forması ile nice başarılar diliyor, bir kez daha Daçka’ya hoş geldin diyoruz
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|03:29
|Güneş
|05:29
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:47
|Yatsı
|22:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Burnley
|32
|45
|9. Sheffield United
|31
|44
|10. Arsenal
|31
|43
|11. Crystal Palace
|32
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016