Curling’te duble mix takımı üst tura çıktı

ANKARA, () - İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları’nda curling duble mix takımı bir üst tura yükseldi.

3’üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları’nda antrenörlüğünü Bilal Ömer Çakır’ın yaptığı Berfin Cengiz ve İsveç’ten Morberg Olle’nin oluşturduğu duble mix takımı Yeni Zelanda-Estonya’lı rakiplerini 7-3 yenerek bir üst tura çıktı.

