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Curlingde Türkiye, Norveç'i 19 yendi

  ERZURUM, () (fotoğraflı)   EYOF 2017 kapsamında Erzurum Curling Arena'da yapılan kızlar curling grup müsabakaları ilk gününde Türkiye, Norveç'i 11-9 yendi. Grup karşılaşmalarında ilk eşleşme sonucu Türkiye ile Norveç,...

Curlingde Türkiye, Norveç'i 19 yendi

 

ERZURUM, () (fotoğraflı)

 

EYOF 2017 kapsamında Erzurum Curling Arena'da yapılan kızlar curling grup müsabakaları ilk gününde Türkiye, Norveç'i 11-9 yendi.

Grup karşılaşmalarında ilk eşleşme sonucu Türkiye ile Norveç, Polonya ile Rusya karşı karşıya geldi. Norveç karşılaşmasının ilk end'ini 2-0'la önde bitirdi. Fakat, Türkiye dörder sayı topladığı iki end ile karşılaşmanın henüz başında büyük bir avantaj yakaladı. Bu noktadan sonra, yedinci end'e kadar az skorla ilerleyen müsabakada yedinci end ile beraber Norveç'in geri dönüşü başladı. Yedinci ve sekizinci end'lerde toplam beş sayı kazanan Norveç, mücadeleyi uzatmaya götürdü. Uzatmada son taş avantajını iyi kullanan Türkiye karşılaşmayı 11-9 skorla kazandı.

RUSYA: 7 - POLONYA: 6

Grubun diğer maçında ise Rusya ve Polonya mücadele etti. Bu karşılaşma da Rusya'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Rusya, rakibi Polonya'ya karşı 7-6'lık skorla galip geldi. Grup mücadeleleri 16 Şubat Perşembe'ye kadar devam edecek. Madalyalar ise 17 Şubat Cuma günü sahiplerini bulacak.

 

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