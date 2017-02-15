Curlingde Rusya'nın başarısı

2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'nde curling kızlar müsabakasında Rusya, Norveç'i 8-4 yendi.

Curling Arena'da yapılan kızlar müsabasında ilk önce Türkiye’nin A ile B takımı karşı karşıya geldi. A Takım dördüncü end sonunda 7-1'lik skoru yakaladı ve mücadeleyi 11-2 gibi farklı bir skorla kazandı. Norveç ile Rusya arasında oynanan curling müsabakasında ise nefesler tutuldu. Norveç, ilk dört end sonunda elde ettiği 4-1'lik skor avantajını koruyamadı. Rusya, çekişmeli geçen müsabakada beşinci end'de 2 ve altıncı end'de bulduğu 1 sayıyla durumu eşitledi. Ardından yedinci end'de bulduğu 1 sayı ve sekizinci end'de kaydettiği 3 sayıyla müsabakayı Ruslar, 8-4 kazandı. FOTOĞRAF