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Curlingde altınlar Ruslar'a gitti

AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde curling final müsabakaları tamamlandı. Kızlarda Rusya ile Türkiye finalde mücadele ederken, erkeklerde ise Rusya ile Hollanda birbirlerine rakip oldu. Curling kızlar final müsabakasında Türkiye...

Curlingde altınlar Ruslar'a gitti
AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde curling final müsabakaları tamamlandı. Kızlarda Rusya ile Türkiye finalde mücadele ederken, erkeklerde ise Rusya ile Hollanda birbirlerine rakip oldu.
Curling kızlar final müsabakasında Türkiye ile Rusya karşılaştı. İlk end'de bir sayı üretip öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı. İkinci end'de 2 sayı üreten Rusya daha sonra tabelaya dördüncü end'de 1 ve beşinci end'de 3 sayı daha yazdırarak skor üstünlüğünü ele aldı. Türkiye, altıncı end'de 1 sayı üretse de Rusya'nın etkili oyunu skoru 7-2'ye getirdi. Curling kızlar mücadelesinde Rusya altın madalyanın sahibi oldu.
Kızlarda bronz madalya mücadelesi de nefes kesti. Polonya ile Norveç'in kıyasıya geçen mücadelesinde altıncı end'e kadar durum 3-3 devam ederken, son iki end'de Polonya'nın etkili oyunu skoru 5-3'e taşıdı ve Polonya bronz madalya uzandı.
Curling erkekler final mücadelesi Rusya ile Hollanda arasında oynandı. Çekişmeli geçen maçta Rusya ikinci end'de skoru 2-0'a getirdi. Hollanda üçüncü end'de 1 sayıyla karşılık verse de Rusya avantajını korudu ve dördüncü end'de 2 ve altıncı end'de kaydettiği 1 sayıyla maçı 5-3 kazandı. Rusya bu skorla curling erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu.
Bronz madalya mücadelesinde ise Türkiye ile Slovenya karşılaştı. Slovenya adına rahat geçen mücadelede Türkiye skor üretmekte ilk dört end'de başarısız oldu. Slovenya'nın birinci end'de 2 ve üçüncü end'de 3 sayılık performansı maçı kazanmasındaki en önemli etkendi. Türkiye, bronz madalya mücadelesinde rakibine 6-3'lük skorla mağlup oldu ve erkeklerde dördüncü sırayı aldı.

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