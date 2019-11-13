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Curling Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Avrupa Curling Şampiyonası 14 - 24 Kasım tarihleri arasında İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek. Şampiyonaya 18 ülkeden 26 takım katılacak. Şampiyonaya Erzurum'da hazırlanan erkek ve kadın A milli takımlarının kampı bugün sona...
SPOR 13.11.2019, 13:09
Avrupa Curling Şampiyonası 14 - 24 Kasım tarihleri arasında İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek. Şampiyonaya 18 ülkeden 26 takım katılacak. Şampiyonaya Erzurum'da hazırlanan erkek ve kadın A milli takımlarının kampı bugün sona erecek ve kafile yarın şampiyonanın yapılacağı Helsingborg'a gidecek.
Şampiyonada kadın milli takımı grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya ile mücadele edecek. Erkek milli takımı ise grubunda Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile mücadele verecek.
Şampiyonada ilk maçta erkek milli takımı Litvanya ile karşılaşacak. Kadın milli takımı ise ilk maçında Polonya'nın rakibi olacak. Müsabakalar 16 Kasım'da başlayacak ve 23 Kasım'da sona erecek.
Şampiyonada kadın milli takımı grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya ile mücadele edecek. Erkek milli takımı ise grubunda Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile mücadele verecek.
Şampiyonada ilk maçta erkek milli takımı Litvanya ile karşılaşacak. Kadın milli takımı ise ilk maçında Polonya'nın rakibi olacak. Müsabakalar 16 Kasım'da başlayacak ve 23 Kasım'da sona erecek.
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