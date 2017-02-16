Curling kızlarda Türkiye grup lideri

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) curling kızlarda Türkiye. Rusya'yı 6-4 yenerek grup lideri oldu.Curling Arena'nın ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'nin dördüncü gün müsabakaları, kızlarda çekişmeli maçlara sahne oldu. Rusya ile Türkiye'nin karşılaşmasında kıyasıya mücadele oldu. İlk end'de kaydettiği 1 sayı ile öne geçen Türkiye, üçüncü end sonunda 3-1 geriye düştü. Dördüncü end'de 2 sayı birden bulan Türkiye'ye, beşinci end'de Rusya tek sayıyla cevap verdi. Ardından Türkiye altıncı end'de 1 ve sekizinci end'de bulduğu 2 sayıyla Rusya'yı 6-4'lük skorla mağlup etti.POLONYA, TÜRKİYE B TAKIMINI 10-3 YENDİKızlarda günün diğer maçı ise Polonya ile Türkiye B takımı arasında oynandı. Polonya'nın ilk end'den itibaren üstün götürdüğü müsabakada Türkiye B takımı sadece 3 sayı kaydedebildi. Polonya, Türkiye B takımını 10-3'lük skorla yendi.YARI FİNAL EŞLEŞMELERİCurling kızlarda bugün sabah oynanan müsabakaların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarın saat 09.00'da Türkiye-Polonya ile karşılaşacak. Bir diğer yarı final karşılaşması ise Rusya ile Norveç arasında oynanacak.

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