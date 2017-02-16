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Curling kızlarda Türkiye grup lideri

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) curling kızlarda Türkiye. Rusya'yı 6-4 yenerek grup lideri oldu. Curling Arena'nın ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'nin dördüncü gün müsabakaları, kızlarda çekişmeli maçlara sahne...

Curling kızlarda Türkiye grup lideri
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) curling kızlarda Türkiye. Rusya'yı 6-4 yenerek grup lideri oldu.
Curling Arena'nın ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'nin dördüncü gün müsabakaları, kızlarda çekişmeli maçlara sahne oldu. Rusya ile Türkiye'nin karşılaşmasında kıyasıya mücadele oldu. İlk end'de kaydettiği 1 sayı ile öne geçen Türkiye, üçüncü end sonunda 3-1 geriye düştü. Dördüncü end'de 2 sayı birden bulan Türkiye'ye, beşinci end'de Rusya tek sayıyla cevap verdi. Ardından Türkiye altıncı end'de 1 ve sekizinci end'de bulduğu 2 sayıyla Rusya'yı 6-4'lük skorla mağlup etti.
POLONYA, TÜRKİYE B TAKIMINI 10-3 YENDİ
Kızlarda günün diğer maçı ise Polonya ile Türkiye B takımı arasında oynandı. Polonya'nın ilk end'den itibaren üstün götürdüğü müsabakada Türkiye B takımı sadece 3 sayı kaydedebildi. Polonya, Türkiye B takımını 10-3'lük skorla yendi.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Curling kızlarda bugün sabah oynanan müsabakaların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarın saat 09.00'da Türkiye-Polonya ile karşılaşacak. Bir diğer yarı final karşılaşması ise Rusya ile Norveç arasında oynanacak.

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