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Curling erkeklerde Slovenya ve Norveç galip

ERZURUM, () - 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'nde (EYOF) curling erkeklerde Slovenya ve Norveç rakiplerini yendi. Curling erkekler müsabakasında Hollanda ile Slovenya mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakada dördüncü...

Curling erkeklerde Slovenya ve Norveç galip

ERZURUM, () - 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'nde (EYOF) curling erkeklerde Slovenya ve Norveç rakiplerini yendi.
Curling erkekler müsabakasında Hollanda ile Slovenya mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakada dördüncü end'ler sonunda Slovenya 3-1'lik avantaj yakaladı. Altıncı end'de Hollanda bulduğu 2 sayıyla skoru eşitledi. Müsabaka mücadeleyi bırakmayan Slovenya yedinci end'de bulduğu 3 sayıyla Hollanda'yı 6-3'lük skorla mağlup etti.
Curling'de günün ikinci maçında Rusya ile Norveç karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın beşinci end sonunda skor 1-1 oldu. Norveç'in altıncı end'deki atağı skoru 3-1 yaptı. Müsabaka Norveç'in 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.

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