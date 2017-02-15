Curling erkeklerde Slovenya ve Norveç galip

ERZURUM, () - 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'nde (EYOF) curling erkeklerde Slovenya ve Norveç rakiplerini yendi.

Curling erkekler müsabakasında Hollanda ile Slovenya mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakada dördüncü end'ler sonunda Slovenya 3-1'lik avantaj yakaladı. Altıncı end'de Hollanda bulduğu 2 sayıyla skoru eşitledi. Müsabaka mücadeleyi bırakmayan Slovenya yedinci end'de bulduğu 3 sayıyla Hollanda'yı 6-3'lük skorla mağlup etti.

Curling'de günün ikinci maçında Rusya ile Norveç karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın beşinci end sonunda skor 1-1 oldu. Norveç'in altıncı end'deki atağı skoru 3-1 yaptı. Müsabaka Norveç'in 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.

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