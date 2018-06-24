Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi

Cüneyt Çakır, Nijerya-Arjantin maçını yönetecek

İSTANBUL / FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda görev almaya devam ediyor. Çakır, Nijerya ile Arjantin arasında 26 Haziran Salı günü oynanacak D grubu müsabakasını yönetecek. D grubundan...

Cüneyt Çakır, Nijerya-Arjantin maçını yönetecek

İSTANBUL /

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda görev almaya devam ediyor. Çakır, Nijerya ile Arjantin arasında 26 Haziran Salı günü oynanacak D grubu müsabakasını yönetecek.
D grubundan yükselme yolunda final niteliğini taşıyan maç Rusya'nın St.Petersburg şehrindeki St.Petersburg Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu kritik müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers olacak.
2018 Dünya Kupası'nda 15 Haziran Cuma günü Fas-İran maçında düdük çalan Cüneyt Çakır bu maçla birlikte ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçti. 42 yaşındaki hakemimiz ayrıca Rusya-Mısır maçında da dördüncü hakem olarak görev yaptı.
2014 Dünya Kupası'nda yönettiği 3 maçla birlikte Dünya Kupası'nda toplam 5. maçına çıkacak olan Çakır böylece 163. uluslararası karşılaşmasını yönetecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325