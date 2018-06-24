Cüneyt Çakır, Nijerya-Arjantin maçını yönetecek

İSTANBUL /

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda görev almaya devam ediyor. Çakır, Nijerya ile Arjantin arasında 26 Haziran Salı günü oynanacak D grubu müsabakasını yönetecek.

D grubundan yükselme yolunda final niteliğini taşıyan maç Rusya'nın St.Petersburg şehrindeki St.Petersburg Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu kritik müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers olacak.

2018 Dünya Kupası'nda 15 Haziran Cuma günü Fas-İran maçında düdük çalan Cüneyt Çakır bu maçla birlikte ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçti. 42 yaşındaki hakemimiz ayrıca Rusya-Mısır maçında da dördüncü hakem olarak görev yaptı.

2014 Dünya Kupası'nda yönettiği 3 maçla birlikte Dünya Kupası'nda toplam 5. maçına çıkacak olan Çakır böylece 163. uluslararası karşılaşmasını yönetecek.