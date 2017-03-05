Cüneyt Çakır, Napoli - Real Madrid maçını yönetecek

İSTANBUL, () - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İtalya'nın Napoli ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 7 Mart Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasını yönetecek.

İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Cüneyt Çakır, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4., toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.