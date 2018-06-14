Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Cüneyt Çakır, Fas-İran maçını yönetecek

İSTANBUL,() -  FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor. Çakır, Fas ile İran arasında 15 Haziran Cuma günü oynanacak B grubunun açılış maçını yönetecek. Rusya'nın St.Petersburg...

Cüneyt Çakır, Fas-İran maçını yönetecek

İSTANBUL,() - 

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor. Çakır, Fas ile İran arasında 15 Haziran Cuma günü oynanacak B grubunun açılış maçını yönetecek.
Rusya'nın St.Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda TSİ 18.00'da başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4.hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev olacak. Cüneyt Çakır bu maçla birlikte ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek.
Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.
42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla birlikte 162.Uluslararası karşılaşmasına çıkacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325