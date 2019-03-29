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Cüneyt Çakır, Al Nassr - Al Hilal maçını yönetecek

İSTANBUL / FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Nassr  takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi...

Cüneyt Çakır, Al Nassr - Al Hilal maçını yönetecek

İSTANBUL /

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Nassr  takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bugün TSİ 20.40'ta başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Video Yardımcı Hakem olarak Mete Kalkavan, Asistan Video Yardımcı Hakem olarak Ali Palabıyık'ın görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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