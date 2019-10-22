Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 19'uncu yıl heyecanı

Türkiye'nin en köklü kadınlar tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısında konuşan TED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, "Genç oyuncularımız bu turnuvada yer alan tecrübeli isimleri izleyerek teniste başarıya ulaşmak için çalışmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini görüyor" dedi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, QNB Finansbank ana sponsorluğunda TED Spor Kulübü'nde başladı. Geçmiş yıllarda Caroline Wozniacki, Simona Halep, Agnieszka Radwanska, Andrea Petkovic, Ekaterina Makarova, Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Sabine Lisicki gibi birçok yıldız raketi ağırlayan Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, bu sene 21 Ekim'deki ana tablo ile start aldı. Turnuva, 25 ve 26 Ekim'deki final maçlarıyla sona erecek. Her yıl Cumhuriyet Bayramı haftasına göre planlanan toplam 25 bin dolar ödüllü ITF kapalı kort turnuvası, güçlü katılımcı listesiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda, milli sporcular Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz ve Zeynep Sönmez şampiyonluk için iddialı isimler olarak öne çıkıyor.

Turnuva için TED Spor Kulübü Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, milli sporcu Berfu Cengiz, 2012 Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası Şampiyonu Richel Hogenkamp, başhakem Haluk Torun ve turnuva direktörü Melis Yafe katıldı.

"GENÇ TENİSÇİLERİMİZ ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEMELERİ GEREKTİĞİNİ GÖRÜYOR"

TED Spor Kulübü olarak düzenledikleri turnuvalarda devamlılığı sağladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, "En fazla uluslararası turnuva düzenleyen kulübümüzü destekleyen Türkiye Tenis Federasyonu'na ve QNB Finansbank'a teşekkür ediyorum. Amacımız bu turnuvalarda Türk bir oyuncunun finale çıkması ve hatta şampiyon olması. Bu turnuvalarda eskiden hep yabancı başhakemler görev alırken şu an Haluk Torun başhakem olarak bizi temsil edebiliyor, kendisiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir turnuvanın başhakemi olmak da şampiyonu olmak kadar zordur. Genç oyuncularımız bu turnuvada yer alan tecrübeli isimleri izleyerek teniste başarıya ulaşmak için çalışmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini görüyor. Türkiye'de bir Türk tenisçisinin ileriye gitmesi için çok sayıda turnuva düzenleniyor. Türk tenisçiler bu turnuvalar sayesinde yabancıların nasıl çalıştığını, nasıl antrenman yaptığını görebiliyor. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü olarak azimle bu turnuvayı düzenlemeye devam edecek ve Türk bir oyuncunun şampiyonluğunu alkışlayacağız" dedi.

Milli sporcu Berfu Cengiz ise turnuvada mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kulübümüzde düzenlenen 19'uncu Cumhuriyet Kızları turnuvasında oynayacağım için çok mutluyum. Umarım benim için güzel maçlar çıkaracağım bir hafta olur. Diğer Türk sporcu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın 2012 şampiyonu Richel Hogenkamp ise "Güzel bir hafta geçirmeyi diliyorum. 2012'de burada şampiyon olmuştum ve kariyerime yeni başlamıştım. Yıllar sonra aynı kulüpte aynı insanları görmek çok güzel. Çok güzel organize edilmiş bir turnuva. Bu turnuvanın biz gençlere verdiği şanstan dolayı düzenleyenlere teşekkür ediyorum, herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.



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