Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı, Balıkesir’den başladı

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Turkey) 194.3 kilometrelik dördüncü etabı olan Balıkesir-Bursa etabı bugün Atatürk Stadyumu önünden başladı.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı dün Çanakkale-Balıkesir turu ile devam etti. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turunun birinci ve ikinci etabını Bora-Hansgrohe (Almanya) takımından İrlandalı Sam Bennett, üçüncü etabını ise Deceuninck Quick-Step (Belçika) ekibinden Hollandalı Fabio Jakobsen kazandı. Genel klasmanda ise Bennett, ilk sırada yer alıyor. Turun dördüncü etabı olan Balıkesir-Bursa arasındaki 194.3 kilometrelik parkuru bugün saat 10.30'da Atatürk Stadyumu önünden start aldı. Etabın startını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve federasyon yetkilileri verdi. Vatandaşlar ve öğrenciler bisikletçilere büyük ilgi gösterdi.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

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