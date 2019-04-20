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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabı yağmur altında başladı

Gürkan DURAL/BURSA,() 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) 5'inci etabı, Bursa'da başladı.  Bursa Valiliği önünde startı verilen 5'inci etapta bisikletçiler, 4 kilometre erken finiş yapacak. Organizasyondan...

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabı yağmur altında başladı

Gürkan DURAL/BURSA,()

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) 5'inci etabı, Bursa'da başladı. 
Bursa Valiliği önünde startı verilen 5'inci etapta bisikletçiler, 4 kilometre erken finiş yapacak. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle finiş noktası 4 kilometre geriye çekildi. Sporcular yarış takviminde 164,1 kilometre olan Bursa ile Kartepe arasındaki etabın 160,1kilometresini koşarak finiş noktasına ulaşacak.
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk 2 etabını Sam Bennett, 3'üncü etabını Fabio Jakobsen ve 4'üncü etabını ise Caleb Ewan kazandı. Genel klasmanda da Bennett'ın liderliği sürüyor. 
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul'da tamamlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Başlangıçtan detaylar
-Bursalılardan detaylar
-Bisikletçilerden detaylar

(FOTOĞRAFLI)
 

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