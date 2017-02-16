Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ileri bir tarihe ertelendi

İstanbul () - BU sezon ilk kez Dünya Turu takvimine eklenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından ertelendi
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, TUR 2017'nin diğer organizasyonlarla çakışmaması adına Türkiye Bisiklet Federasyonunun yaptığı
erteleme başvurusunun kabul edildiği bildirildi. 18-23 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan TUR 2017'nin düzenleneceği yeni tarih, Profesyonel Bisiklet Birliğinin (PCC) mart ayındaki toplantısında belirlenecek.
İstanbul () - BU sezon ilk kez Dünya Turu takvimine eklenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından ertelendi