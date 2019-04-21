Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun Sakarya-İstanbul Etabı Başladı (2)

Dinçer AKBİR / KARTEPE-KOCAELİ,()

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan 172.4 kilometrelik Sakarya- İstanbul etabı için D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde Eşme ve Kartepe arasındaki 19 kilometrelik kısmı ile TEM Otoyolu İstanbul yönünde Uzunçiftlik Gişeleri ile Şekerpınar Gişeleri arasında kalan 67 kilometrelik kısmı trafiğe kapatıldı. TEM Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden araçlar Uzunçiftlik Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

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- Bisikletçilerin geçişi