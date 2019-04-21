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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Sakarya-İstanbul etabı başladı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()- 55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 6'ncı ve son ayağı olan 172,4 kilometrelik Sakarya-İstanbul etabı start aldı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) 172,4 kilometrelik...

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Sakarya-İstanbul etabı başladı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()-
55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 6'ncı ve son ayağı olan 172,4 kilometrelik Sakarya-İstanbul etabı start aldı.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) 172,4 kilometrelik Sakarya-İstanbul etabı Adapazarı Ayçiceği Bisiklet Vadisi'nden başladı. 17 takımdan 119 sporcunun mücadele ettiği yarışın startını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. Start öncesi konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabına ev sahipliği yapıyoruz. Biz bisiklet sporunu önemsiyoruz. Sağlığımız açısından, çevremiz açısından, trafik kalabalığını azaltması bakımından önemsiyoruz. Her yönüyle önemli olan bir sporu en üst seviyede Cumhurbaşkanlığı seviyesinde sahip çıkılması ve son etabının bizden başlaması elbette çok kıymetli. Burada gördüğümüz manzara, belediyemizin hazırlamış olduğu bu alanın da en etkili ve en verimli kullanımını gösteriyor. 17 takımdan, 119 sporcumuz burada bugün bizlere misafir. İnşallah kazasız, belasız bu turnuvayı tamamlayacaklar" dedi. 
Vatandaşlar, bisiklet turunun startını takip etmek için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yerini alarak ilgi gösterdi. Sporcular, 172,4 kilometrelik etabı için pedal çevirmeye başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Valinin konuşması
-Start verilmesi
-Yarışmayı izleyenlerden görüntü

(FOTOĞRAFLI)

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