Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çebi’ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi’yi...
SPOR 21.10.2019, 19:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’ye bir tebrik mesajı göndermiştir” denildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’ye bir tebrik mesajı göndermiştir” denildi.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2