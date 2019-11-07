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Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "UEFA, provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak UEFA’nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız...

SPOR 07.11.2019, 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "UEFA, provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak UEFA’nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu. UEFA’ya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatla ilgili siyasetin, siyasetçilerin ve siyasi kurumların çoğu haksız ve hukuksuz da olsa eleştirilerini bir nebzeye kadar da olsa anlıyoruz. Ancak görevi sporu ve sporcuyu desteklemek, spor müsabakaları düzenlemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı’ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan veya maç kazandıktan sonra mutluluklarını göstermek için asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler, hatta disiplin koğuşturmaları yapılıyor. Türk sporcuların Mehmetçik’le dayanışma sergilemesini, provokatif politik davranış olarak nitelemek çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. UEFA, provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak UEFA’nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" diye konuştu.
"SİZ SİYASETLE SPORU İÇ İÇE GETİRDİĞİNİZ TAKDİRDE BUNUN AFFEDİLİR YANI OLAMAZ"
"Kulüpler Birliği’mizin bu konuda yapmış olduğu açıklama, sadece Süper Lig’deki 18 kulübümüzün tavrını değil, 82 milyonun her bir ferdinin hissiyatını yansıtmaktadır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Biz sizleri zaten tanıyoruz, sizler bugüne kadar ne zaman Türkiye’ye karşı dürüst bir tavır takındınız? Uluslararası bütün müsabakalarla alakalı olarak diyelim ki daha önce bir kez organizasyonu vermişseniz, ardından bir ikinci organizasyonu da aynı ülkeye verdiniz. Ve bu ülkelerin alt yapılarının ve diğer özelliklerinin Türkiye kadar güçlü olmamasına rağmen onlara verdiniz. Türkiye’ye bunu vermediniz, her zaman Türkiye’nin önünden bunları kaçırdınız. Vakti saati geldiğinde biz bunları da açıklamaya başlarız, bunu da bilmenizi özellikle istiyorum. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. Bizim sporcularımızın belli bir başarıdan sonra Mehmetçik’e selam durması onun en doğal hakkıdır. Bunu Macron’un bir sporcusu onun karşısında yaptığı zaman onunla ilgili herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz. Aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde bu şekilde selam duranlarla alakalı şu ana kadar devreye soktuğunuz herhangi bir işlem yoktu. Ama olay Türkiye ve Türkiye’nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da tabii UEFA’nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor, yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Bu düşüncelerle Macaristan ziyaretimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları

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