Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın soyunma odasını ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra'yı 1-0 yendiği müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takım oyuncuları ve teknik heyetini tebrik etmek üzere soyunma odasına gitti.Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından millileri soyunma odasında ziyaret etti ve oyuncular ile teknik heyeti galibiyetten ötürü kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasına giriş ve çıkış görüntüleri