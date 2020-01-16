Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçileri kabul etti

ANKARA /

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.