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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçileri kabul etti
SPOR 16.01.2020, 16:49
ANKARA /
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.
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